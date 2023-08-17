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12:58, 17 августа 2023Экономика

Назван поддерживающий рубль фактор

Аналитик Локтюхов: на фоне помощи экспортеров доллар может упасть ниже 90 рублей
СюжетКурс доллара:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Благодаря дополнительным продажам валюты экспортерами, о которых, как сообщалось ранее, договорились российские власти и бизнес, курс доллара к концу августа может опуститься ниже 90 рублей, считает руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. Его мнение приводит РИА Новости.

При этом эксперт полагает, что без других решений, способных оказать поддержку национальной валюте, к концу года доллар вернется к нынешним показателям курса. «Сужение профицита торгового баланса на фоне оживления ситуации в экономике и кредитовании настраивают на возврат тенденции к постепенному ослаблению рубля к концу года», — высказался Локтюхов.

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15 августа на экстренном заседании совета директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5 процента до 12 процентов. Регулятор назвал его причиной стремление вернуть инфляцию к четырем процентам в 2024 году и стабилизировать ее вблизи этой отметки в дальнейшем. Однако определяющего влияния на курс рубля такой шаг не оказал.

Как ранее писали «Ведомости», 16 августа кабмину удалось неформально договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки. В связи с этим решено пока ограничиться мониторингом их действий и обойтись без ограничений на движение капитала. Курс доллара на Московской бирже опускался ниже 95 рублей впервые с 7 августа в ходе совещания у президента Владимира Путина, по итогам которого ожидали мер по поддержке курса рубля. 17 августа рубль продолжил укрепляться.

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    Дмитрий Воронин
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