Курс евро упал

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 102 рублей впервые со 2 августа

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 17 августа, курс евро на минимуме опускался до 101,9 рубля. Ниже отметки 102 рубля валюта упала впервые со 2 августа, свидетельствуют данные площадки.

Однако через некоторое время курс подскочил до 103,6 рубля. На момент написания материала евро торгуется на уровне 103,1 рубля, доллар — 94,6 рубля.

Рубль после резкого падения до рекордов весны 2022 года начал укрепляться с 15 августа. Российской валюте оказала существенную поддержку новость об обсуждении в правительстве возобновления обязательной продажи валютной выручки экспортеров. Мера может коснуться вплоть до 80-90 процентов получаемых компаниями средств. За отказ подчиняться этому требованию компании будут лишать государственных субсидий.

Среди других мер называли запрет на выплату дивидендов, лимиты на вывоз валюты за пределы России экспортерами, ограничение валютных свопов, а также отмену субсидий на импорт.

На рубль продолжает давить дефицит федерального бюджета, спровоцированный увеличением государственных расходов, а также падение доходов от экспорта в сочетании с ростом импорта. При этом возможности Центробанка влиять на курс рубля через продажу валюты на внутреннем рынке ограничены, так как на Западе заморожено около 300 миллиардов долларов его валютных резервов.