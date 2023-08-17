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13:46, 17 августа 2023Спорт

На Украине вновь высказались об участии России в Олимпийских играх-2024

Глава НОК Украины Гутцайт: Россия может сделать «жест доброй воли», пропустив ОИ

Кадр: «Факти ICTV» / YouTube

Министр молодежи и спорта Украины и президент Национального олимпийского комитета (НОК) страны Вадим Гутцайт вновь высказался об участии России в Олимпийских играх-2024. Его слова передает France24.

«Я не исключаю, что россияне сделают "жест доброй воли" и скажут, что пропустят Олимпиаду», — рассказал он, добавив, что решение о допуске остается за Международным олимпийским комитетом (МОК) и международными спортивными федерациями.

14 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о формировании международной коалиции из 35 стран, готовых бойкотировать Игры в Париже в случае участия в них спортсменов из России и Белоруссии. При этом ранее Гутцайт подчеркнул, что украинская сторона согласится выступить на Олимпиаде при условии допуска российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос об участии российских спортсменов в соревнованиях до сих пор не решен.

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    Дарья Коршунова
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