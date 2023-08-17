Российский полковник высказался о модернизации «Панцирь-С»

Полковник Матвийчук заявил об эффективности «Панцирь-С» против Storm Shadow

Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» стали намного эффективнее после изменений, которые были внесены для уничтожения ракет Storm Shadow. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Специалист рассказал, что «Панцирь-С» разрабатывался для уничтожения малозаметных, малоразмерных целей, которые используют рельеф местности при движении.

«У него есть пушечный канал, есть ракетный канал. Пушечный канал — это высокоскоростные пушки, которые выполняют функции запретительного огня при уничтожении цели. Ракетный — это канал самонаводящийся», — добавил он.

Однако после того как в зоне спецоперации появились ракеты Storm Shadow, которые используют низкопрофильный режим полета, встал вопрос об их уничтожении, сообщил Матвийчук.

«Я полагаю, что в ЗРПК были изменены некоторые настройки радиолокации и получено могущество ракетной системы. В результате ракетная система "Панцирь-С" стала намного эффективнее и намного результативнее», — заключил он.

Ранее сообщалось, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» стали эффективнее работать против ракет Storm Shadow благодаря внедренным специалистами доработкам.

16 августа стало известно, что ЗРПК «Панцирь-С» вооружили гиперзвуковыми ракетами.