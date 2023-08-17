УЕФА объявил номинантов на премию лучшему игроку года

Месси, Холанд и Де Брейне стали номинантами на премию лучшему игроку года УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил на сайте номинантов на премию лучшему игроку года.

В тройку номинантов попал Лионель Месси, перешедший в июле из французского «Пари Сен-Жермен» в американский «Интер Майами». Также в списке значатся два игрока «Манчестер Сити» — Эрлинг Холанд и Кевин Де Брейне.

36-летний Месси в 2022 году впервые в карьере стал чемпионом мира и был признан лучшим игроком турнира в Катаре. Вместе с ПСЖ он выиграл чемпионат и Суперкубок Франции. 23-летний Холанд и 32-летний Де Брейне оформили требл в составе «Манчестер Сити»: выиграли Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Англии.

Победитель будет объявлен 31 августа на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. В 2022 году награду получил французский нападающий Карим Бензема, который летом 2023 года перешел из мадридского «Реала» в саудовский «Аль-Иттихад».