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16:08, 17 августа 2023Спорт

УЕФА объявил номинантов на премию лучшему игроку года

Месси, Холанд и Де Брейне стали номинантами на премию лучшему игроку года УЕФА

Фото: Javier Vicencio / Globallookpress.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил на сайте номинантов на премию лучшему игроку года.

В тройку номинантов попал Лионель Месси, перешедший в июле из французского «Пари Сен-Жермен» в американский «Интер Майами». Также в списке значатся два игрока «Манчестер Сити» — Эрлинг Холанд и Кевин Де Брейне.

36-летний Месси в 2022 году впервые в карьере стал чемпионом мира и был признан лучшим игроком турнира в Катаре. Вместе с ПСЖ он выиграл чемпионат и Суперкубок Франции. 23-летний Холанд и 32-летний Де Брейне оформили требл в составе «Манчестер Сити»: выиграли Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Англии.

Победитель будет объявлен 31 августа на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. В 2022 году награду получил французский нападающий Карим Бензема, который летом 2023 года перешел из мадридского «Реала» в саудовский «Аль-Иттихад».

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    Дарья Коршунова
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