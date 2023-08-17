Выписавшемуся из больницы Ясуловичу вновь потребовалась помощь врачей

Ясуловичу, которого выписали из больницы, вновь потребовалась помощь врачей

Народному артисту России Игорю Ясуловичу потребовалась помощь врачей через два дня после выписки из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным портала, 81-летнему актеру стало плохо в ночь на 15 августа, ему была вызвана скорая помощь. Поводом стали сильные боли звезды советского кино из-за онкологии, с которой он давно борется.

Игоря Ясуловича экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве 18 июля. Звезда советского кино плохо себя чувствовал в течение нескольких дней. Сообщалось, что врачи подозревают у актера острое повреждение почек.

11 августа стало известно, что артиста выписали из больницы. За два дня до выписки сообщалось об ухудшении состояния звезды советских фильмов. Отмечалось, что актера вновь перевели в реанимацию: врачи обнаружили ухудшение показателей крови.