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15:07, 17 августа 2023Культура

Выписавшемуся из больницы Ясуловичу вновь потребовалась помощь врачей

Ясуловичу, которого выписали из больницы, вновь потребовалась помощь врачей

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Народному артисту России Игорю Ясуловичу потребовалась помощь врачей через два дня после выписки из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным портала, 81-летнему актеру стало плохо в ночь на 15 августа, ему была вызвана скорая помощь. Поводом стали сильные боли звезды советского кино из-за онкологии, с которой он давно борется.

Игоря Ясуловича экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве 18 июля. Звезда советского кино плохо себя чувствовал в течение нескольких дней. Сообщалось, что врачи подозревают у актера острое повреждение почек.

11 августа стало известно, что артиста выписали из больницы. За два дня до выписки сообщалось об ухудшении состояния звезды советских фильмов. Отмечалось, что актера вновь перевели в реанимацию: врачи обнаружили ухудшение показателей крови.

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    Анастасия Астахова
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