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18:33, 11 августа 2023Культура

Народного артиста России Ясуловича выписали из больницы

Народного артиста России Игоря Ясуловича выписали из больницы

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

81-летнего народного артиста России Игоря Ясуловича выписали из больницы. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил его сын, кинорежиссер Алексей Ясулович.

«Выписали Игоря Николаевича. Его самочувствие лучше, он уже дома», — рассказал собеседник агентства.

Игоря Ясуловича экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве 18 июля. Звезда советского кино плохо себя чувствовал в течение нескольких дней. Сообщалось, что врачи подозревают у актера острое повреждение почек.

За два дня до выписки стало известно об ухудшении состояния звезды советских фильмов. Отмечалось, что актера вновь перевели в реанимацию: врачи обнаружили ухудшение показателей крови. Медики установили центральный катетер в подключичную вену артиста для введения препаратов напрямую в кровь.

Игорь Ясулович — народный артист России, фильмография которого насчитывает более ста проектов, в числе которых — «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Гостья из будущего», «Щит и меч» и многие другие. Помимо этого, актер занимается озвучкой зарубежных картин (его голосом говорит король Гарольд в серии мультфильмов «Шрек»).

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    Анастасия Астахова
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