Mash: состояние Игоря Ясуловича вновь ухудшилось, его перевели в реанимацию

Стало известно об очередном ухудшении состояния 81-летнего народного артиста России Игоря Ясуловича, известного по фильмам «12 стульев» и «Бриллиантовая рука». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным портала, актера вновь перевели в реанимацию: врачи обнаружили ухудшение показателей крови. Медики установили центральный катетер в подключичную вену артиста для введения препаратов напрямую в кровь.

Игоря Ясуловича экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве 18 июля. Звезда советского кино плохо себя чувствовал в течение нескольких дней. Сообщалось, что врачи подозревают у актера острое повреждение почек.

Позже сын актера Алексей прокомментировал состояние здоровья госпитализированного отца. По словам родственника звезды советского кино, Ясулович продолжает проходить лечение в клинике. «Самочувствие получше, уже перевели в палату. Адаптируемся к нормальной жизни», — сказал он.