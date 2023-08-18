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13:04, 18 августа 2023Спорт

Российская биатлонистка сменила спортивное гражданство

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен получила право выступать за Финляндию
Дарья Виролайнен

Дарья Виролайнен. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен сменила спортивное гражданство на финское. Об этом сообщается на сайте Финской федерации биатлона.

34-летняя Виролайнен получила право выступать за Финляндию на международных турнирах. Она отобралась в национальную сборную по результатам квалификационных соревнований.

В 2021 году Виролайнен получила финское гражданство. Последний раз она выступала на международной арене в составе сборной России в сезоне-2017/2018.

Виролайнен — бывший член женской сборной России по биатлону. В ее активе есть два серебра этапов Кубка мира и бронза чемпионата Европы по биатлону 2014 года.

Россияне и белорусы не участвовали в международных турнирах в сезоне-2022/2023 по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

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