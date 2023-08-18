Российская биатлонистка сменила спортивное гражданство

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен получила право выступать за Финляндию

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен сменила спортивное гражданство на финское. Об этом сообщается на сайте Финской федерации биатлона.

34-летняя Виролайнен получила право выступать за Финляндию на международных турнирах. Она отобралась в национальную сборную по результатам квалификационных соревнований.

В 2021 году Виролайнен получила финское гражданство. Последний раз она выступала на международной арене в составе сборной России в сезоне-2017/2018.

Виролайнен — бывший член женской сборной России по биатлону. В ее активе есть два серебра этапов Кубка мира и бронза чемпионата Европы по биатлону 2014 года.

Россияне и белорусы не участвовали в международных турнирах в сезоне-2022/2023 по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.