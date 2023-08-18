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20:35, 18 августа 2023Спорт

ЦСКА подал апелляцию на дисквалификацию Федотова

ЦСКА подал апелляцию на решение IIHF дисквалифицировать Ивана Федотова

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

ЦСКА подал апелляцию на решение Международной федерации хоккея (IIHF) дисквалифицировать голкипера команды Ивана Федотова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы получили документы об апелляции от ЦСКА и Федотова. Как я к этому отношусь? Без комментариев», — заявил президент IIHF Люк Тардиф.

О дисквалификации Федотова стало известно 14 августа. Она будет действовать на протяжении четырех месяцев с 1 сентября. Армейцам также запретили проводить международные трансферы сроком на год. IIHF отказала ЦСКА в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон Континентальной хоккейной лиги из-за действующего соглашения игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

1 июля Федотов подписал контракт с ЦСКА. В НХЛ выразили недовольство решением, так как оно нарушает действующее соглашение голкипера с «Филадельфией».

В мае 2022 года Федотов подписал с «Филадельфией» контракт на год. В июле того же года хоккеиста задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого игрок был направлен на прохождение службы в Военно-морской флот России, а его контракт с американской командой был автоматически продлен на год.

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    Андрей Стрельцов
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