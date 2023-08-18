ЦСКА подал апелляцию на дисквалификацию Федотова

ЦСКА подал апелляцию на решение IIHF дисквалифицировать Ивана Федотова

ЦСКА подал апелляцию на решение Международной федерации хоккея (IIHF) дисквалифицировать голкипера команды Ивана Федотова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы получили документы об апелляции от ЦСКА и Федотова. Как я к этому отношусь? Без комментариев», — заявил президент IIHF Люк Тардиф.

О дисквалификации Федотова стало известно 14 августа. Она будет действовать на протяжении четырех месяцев с 1 сентября. Армейцам также запретили проводить международные трансферы сроком на год. IIHF отказала ЦСКА в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон Континентальной хоккейной лиги из-за действующего соглашения игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

1 июля Федотов подписал контракт с ЦСКА. В НХЛ выразили недовольство решением, так как оно нарушает действующее соглашение голкипера с «Филадельфией».

В мае 2022 года Федотов подписал с «Филадельфией» контракт на год. В июле того же года хоккеиста задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого игрок был направлен на прохождение службы в Военно-морской флот России, а его контракт с американской командой был автоматически продлен на год.

