Издание The Insider оштрафовали на 400 тысяч рублей

Суд оштрафовал The Insider на 400 тысяч за отсутствие маркировки иноагента

Таганский районный суд Москвы оштрафовал интернет-издание The Insider (включено Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов) на 400 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд признал издание виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента») и обязал выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что за отсутствие пометки о том, что он является иностранным агентом, оштрафовали российского блогера Илью Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его обязали выплатить 30 тысяч рублей.

The Insider включили в список СМИ-иноагентов летом 2021 года. Также в реестр попали пять сотрудников СМИ. В 2022 году Минюст России признал издание нежелательным.