Депутат Бутина заявила о снижении интереса США к конфликту на Украине

Интерес США к ситуации вокруг Украины начинает пропадать. Сегодня у американцев достаточно проблем внутри страны, считает член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. В беседе с «Лентой.ру» она назвала это одной из причин провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Дело в том, что Украина давно не является самостоятельным государством. Поэтому к первой причине я бы отнесла то, что Запад не так активно сейчас включен в украинскую ситуацию. Свидетельство этому — американская пресса. Я каждое утро читаю американские новости и обращаю внимание, что уже на протяжении не первой недели практически ничего про Украину в американской прессе в ключевых газетах не пишут», — рассказала депутат.

Более того, американское общество все больше задает вопрос: почему во время трагедии на Гавайях администрация [президента США Джо] Байдена продолжает говорить о важности помощи Украине? Мария Бутина член комитета Госдумы по международным делам

У американцев, по мнению Бутиной, внимание перешло с Украины на последствия разрушительных лесных пожаров, проблемы инфляции и судебные процессы бывшего президента США Дональда Трампа и сына нынешнего президента Хантера Байдена.

«Второй момент — контрнаступ, который должен был дать быстрые результаты, затянулся. Российские войска дали достойный отпор, и очевидно, что ВСУ не хватает войск для того, чтобы продолжать активное наступление. В связи с этим идут пораженческие настроения, а за ними следуют и очень большие потери», — сказала парламентарий.

По словам депутата, ситуация идет к тому, что желаемое контрнаступление не приведет ВСУ к успеху.

Чем дальше эта ситуация заходит, тем меньше будет поддержки со стороны Запада. Им нужно демонстрировать какие-то яркие победы, а их нет. Поэтому это путь к поражению Мария Бутина член комитета Госдумы по международным делам

Ранее обозреватель Politico Джейми Деттмер рассказал, что надежды западных стран на успешное контрнаступление ВСУ не оправдались, в том числе из-за избыточно высоких ожиданий партнеров Киева и «ошибочного оптимизма» самих властей Украины.

В результате пожаров в США был полностью уничтожен город Лахайна, который был популярен среди туристов и имел большое культурное значение. В XIX веке он носил статус столицы королевства Гавайи.