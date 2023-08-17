Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:10, 17 августа 2023Мир

На Западе назвали причины провала контрнаступления ВСУ

Politico: надежды Запада на успешное контрнаступление ВСУ не оправдались
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Надежды западных стран на успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не оправдались в том числе из-за избыточно высоких ожиданий партнеров Киева и «ошибочного оптимизма» самих властей Украины. Так считает обозреватель Politico Джейми Деттмер.

Со ссылкой на других аналитиков автор рассказал, что распространенная тактика России заключается в том, что россияне отходят с позиций, которые подвергаются штурму, а затем активно обстреливают их, когда украинские войска пытаются занять территории. «Именно эта тактика, а также фаланги плотных и внушительных оборонительных рубежей, созданных Россией на юге страны — основном направлении контрнаступления, — сейчас и ставит Украину в тупик», — подчеркнул он.

Колумнист также назвал возможную причину провала высоких ожиданий Киева: по мнению Деттмера, Киев не понимал, «что российская армия быстро учится на собственных ошибках и корректирует курс».

В другой колонке для Politico Деттмер утверждал, что сама Украина «не хочет, чтобы ее подталкивали к серьезным действиям» в конфликте с Россией. Неудачи ВСУ могут разрушить надежды западных стран, убежден он.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Американский офицер призвал Зеленского заморозить конфликт

    Турция арендовала ливийский порт на 99 лет

    На Западе назвали причины провала контрнаступления ВСУ

    Задержание двух планировавших подрыв станций связи людей попало на видео

    Молодожены придумали правило для свадьбы и возмутили сеть

    Доллар в России продолжил дешеветь

    Воевавший на стороне ВСУ южнокорейский наемник получил условный срок

    Изменивший имя в честь Путина американский боксер оценил отстранение россиян

    Стало известно о появлении наемников из Германии на купянском направлении

    Саркози заявил о нужде Европы в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости