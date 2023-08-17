На Западе назвали причины провала контрнаступления ВСУ

Politico: надежды Запада на успешное контрнаступление ВСУ не оправдались

Надежды западных стран на успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не оправдались в том числе из-за избыточно высоких ожиданий партнеров Киева и «ошибочного оптимизма» самих властей Украины. Так считает обозреватель Politico Джейми Деттмер.

Со ссылкой на других аналитиков автор рассказал, что распространенная тактика России заключается в том, что россияне отходят с позиций, которые подвергаются штурму, а затем активно обстреливают их, когда украинские войска пытаются занять территории. «Именно эта тактика, а также фаланги плотных и внушительных оборонительных рубежей, созданных Россией на юге страны — основном направлении контрнаступления, — сейчас и ставит Украину в тупик», — подчеркнул он.

Колумнист также назвал возможную причину провала высоких ожиданий Киева: по мнению Деттмера, Киев не понимал, «что российская армия быстро учится на собственных ошибках и корректирует курс».

В другой колонке для Politico Деттмер утверждал, что сама Украина «не хочет, чтобы ее подталкивали к серьезным действиям» в конфликте с Россией. Неудачи ВСУ могут разрушить надежды западных стран, убежден он.