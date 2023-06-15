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08:25, 15 июня 2023Мир

Стало известно о непубличном требовании США к Украине

Politico: США потребовали от Украины добиться крупных успехов в контрнаступлении
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Unsplash

Обозреватель Джейми Деттмер заявил, что Вашингтон выдвинул Киеву непубличное требование насчет итогов контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в статье для Politico.

Деттмер напомнил, что публично США многократно заявляли, что поддержат Украину столько, сколько потребуется. Однако стало известно, что официальные лица Вашингтона предупредили Киев, что для получения дальнейшей поддержки «необходимо в ближайшее время добиться крупных успехов на поле боя [в ходе контрнаступления]».

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По словам журналиста, сама Украина не хочет, чтобы ее подталкивали к серьезным действиям в конфликте с Россией. Неудачи ВСУ могут разрушить надежды западных стран, заключил он.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ не достигли никаких успехов в ходе контрнаступления. Он подчеркнул, что в украинской операции «все завязано на возможности добраться до главной линии обороны, прорвать ее и продвинуться дальше для достижения такой важной цели как, как Мелитополь».

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    Марина Совина
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