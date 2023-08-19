Делегация ЭКОВАС встретилась с лидером мятежников в Нигере

Делегация ЭКОВАС встретилась с лидером нигерских мятежников Тчиани в Ниамее

Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) встретилась с лидером нигерских мятежников Абдурахманом Тчиани в столице страны Ниамее. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее делегация ЭКОВАС встретилась в Ниамее со свергнутым президентом Нигера Мохамедом Базумом.

Делегация ЭКОВАС прибыла в Ниамей днем 19 августа. самолет с делегацией ЭКОВАС приземлился в столице страны Ниамее около 15:00 по Москве. Целью визита стала попытка западно-африканской делегации начать дипломатический диалог с военными Нигера. Основное ее требование — освободить смещенного с поста Базума.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. В ходе мятежа военные свергли президента и объявили о закрытии границ.