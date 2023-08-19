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20:50, 19 августа 2023Мир

Делегация ЭКОВАС встретилась со свергнутым президентом Нигера

RFI: делегация ЭКОВАС встретилась со свергнутым президентом Нигера Базумом

Фото: Francis Kokoroko / Reuters

Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) встретилась в Ниамее со свергнутым президентом Нигера Мохамедом Базумом. Об этом сообщает радиостанция RFI.

«Во главе с бывшим президентом Нигерии Абдусалами Абубакаром представители делегации стран Западной Африки встретились с лидером Нигера, который был отстранен от власти мятежниками», — говорится в материале.

Представители делегации проверили, в каких условиях содержится свергнутый президент. Также на встрече присутствовал назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн.

Делегация ЭКОВАС прибыла в Ниамей днем 19 августа. Основаное ее требование — освободить смещенного с поста Базума.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. В ходе мятежа военные свергли президента и объявили о закрытии границ.

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    Олег Давыдов
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