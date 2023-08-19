Делегация ЭКОВАС потребовала освободить президента Нигера

Делегация ЭКОВАС потребовала от мятежников в Нигере освободить президента Базума

Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) потребовала от мятежников Нигера освободить смещенного ими в июле президента Мохамеда Базума. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Как стало известно, освобождение отстраненного от власти Базума — это приоритетное требование ЭКОВАС.

Делегация прибыла в Ниамей в субботу. Она планирует встретиться с премьер-министром переходного периода Али Махаманом Ламином Зейном, а также с главой Национального совета спасения родины (НССР) генералом Абдурахманом Тчиани.

Ранее глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев заявил, что вмешательство США и стран Запада в дела Африки и в ситуацию в Нигере грозит обернуться полномасштабной войной на континенте. По его словам, США с Францией хотят «руками своих сателлитов» вернуть к власти свергнутого президента Базума, являющегося прозападным ставленником. Он считает, что ЭКОВАС одобрило военное вторжение в Нигер с целью реставрации власти.