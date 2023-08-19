В Совфеде предрекли войну в Африке при вмешательстве США в дела Нигера

Сенатор Бондарев: вмешательство США в дела Африки приведет к войне на континенте

Вмешательство США и стран Запада в дела Африки и в ситуацию в Нигере грозит обернуться полномасштабной войной на континенте. Такое мнение высказал глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев в своем Telegram-канале.

Он полагает, что госпереворот в отдельно взятой стране может дестабилизировать обстановку на значительной части Африки, если США продолжат политику по сохранению региона под своим контролем.

Бондарев указал, что США с Францией хотят «руками своих сателлитов» вернуть к власти свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума, являющегося прозападным ставленником. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) одобрило военное вторжение в Нигер с целью реставрации власти, это решение поддержали Нигерия, Бенин и Кот-д`Ивуар. Мали и Буркина-Фасо выступили на стороне нигерских путчистов.

«И сейчас Африку раздирают антагонизмы и противостояния», — отметил сенатор. Он считает, что конфликт в Нигере все еще можно решить миром.

Африка меняет мировоззрение, понимая, что взаимодействовать лучше с Россией, которая выступает за равноправные отношения, полагает Бондарев. Однако Запад не хочет терять богатый ресурсами континент, поэтому там развернулась борьба его ставленников.