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09:30, 19 августа 2023Спорт

Тактаров прокомментировал ничью в поединке с Монсоном

Олег Тактаров заявил, что ему понравилась физическая форма Джеффа Монсона

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Олег Тактаров прокомментировал ничью в поединке с американцем Джеффом Монсоном по правилам бокса. Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

«На самом деле там 105 килограммов чистых мышц. Всех предупреждаю: ты на Джеффа не смотри. Может, он внешне дышит тяжелее, чем я, но он может часами фигачить», — отметил Тактаров, добавив, что ему понравилась физическая форма соперника.

Россиянин также высказался о нарушении правил по ходу поединка. Оба спортсмена несколько раз применили борцовские приемы. «Думаю, мы с ним по ММА проверим друг друга. Человек меня в партер сбил — мне стоять и молчать? Показал, что я тоже так могу», — заявил Тактаров.

Схватка Тактарова и Монсона прошла в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Бой продлился три раунда и завершился вничью.

55-летний Тактаров известен по выступлениям в ранних турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он стал победителем одного из них, одержав победу над Тэнком Эбботом в финале UFC 6: Clash of the Titans в 1995 году. В профессиональной карьере он одержал 17 побед, потерпел пять поражений. Еще два боя с его участием завершились вничью. В активе 52-летнего Монсона 60 побед, 26 поражений, одна ничья. Еще один поединок спортсмена признан несостоявшимся.

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    Ксения Курашкина
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