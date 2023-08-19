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01:06, 19 августа 2023Спорт

Поединок Монсона и Тактарова завершился вничью

Поединок Джеффа Монсона и Олега Тактарова в Москве завершился вничью
Олег Тактаров

Олег Тактаров. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Поединок бойцов смешанного стиля (MMA) Джеффа Монсона и Олега Тактарова по правилам бокса завершился вничью. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой продлился три раунда, в ходе которых каждый из спортсменов несколько раз нарушал правила, применив борцовский прием.

Поединок Монсона и Тактарова стал соглавным на турнире. В рамках главного боя вечера в октагон выйдут россиянин Вячеслав Дацик и британец Оли Томпсон.

55-летний Тактаров известен по выступлениям в ранних турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он стал победителем одного из них, одержав победу над Тэнком Эбботом в финале UFC 6: Clash of the Titans в 1995 году. В профессиональной карьере он одержал 17 побед, потерпел пять поражений. Еще два боя с его участием завершились вничью. В активе 52-летнего Монсона 60 побед, 26 поражений, одна ничья. Еще один поединок спортсмена признан несостоявшимся.

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    Ксения Курашкина
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