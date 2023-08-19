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14:31, 19 августа 2023Спорт

Тактаров и Монсон подписали контракт на следующий поединок

Тактаров и Монсон проведут поединок по правилам ММА в конце сентября

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Бойцы смешанного стиля (ММА) Олег Тактаров и Джефф Монсон подписали контракт на следующий поединок. Об этом Metaratings сообщил глава лиги Top Fight Марат Сидикеев.

«Поединок по ММА, самбо или джиу-джитсу. Олег или Джефф. Две легенды, два мастера смешанных единоборств выяснят, чья борьба сильнее», — анонсировал Сидикеев. Отмечается, что схватка должна пройти в конце сентября.

18 сентября Тактаров и Монсон провели бой по правилам бокса. Он продлился три раунда и завершился ничьей. По ходу поединка каждый из спортсменов несколько раз нарушил правила, применив борцовский прием.

55-летний Тактаров известен по выступлениям в ранних турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он стал победителем одного из них, одержав победу над Тэнком Эбботом в финале UFC 6: Clash of the Titans в 1995 году. В профессиональной карьере он одержал 17 побед, потерпел 5 поражений. Еще два боя с его участием закончился вничью. В активе 52-летнего Монсона 60 побед, 26 поражений, одна ничья. Еще один поединок спортсмена признан несостоявшимся.

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    Ксения Курашкина
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