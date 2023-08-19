Дацик нокаутировал Томпсона в бою по правилам бокса

Вячеслав Дацик нокаутировал Томпсона в первом раунде поединка по правилам бокса

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик победил британца Оли Томпсона в поединке по правилам бокса. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Схватка в тяжелом весе возглавила турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Россиянин нокаутировал Томпсона в первом раунде. Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что следующим соперником Дацика может стать российский боец ММА Александр Емельяненко.

В соглавном бою вечера на ринге встретились 55-летний боец ММА Олег Тактаров и 52-летний Джефф Монсон. Поединок, также прошедший по правилам бокса, продлился три раунда и завершился вничью.

В боксе 43-летний Дацик одержал восемь побед (пять из которых нокаутом) и потерпел три поражения. В ММА он выиграл семь поединков и проиграл восемь. На счету 43-летнего Томпсона в ММА 22 победы при 16 поражениях.