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14:44, 20 августа 2023Мир

МИД России осудил атаку украинского беспилотника на вокзал в Курске

Захарова: Россия решительно осуждает атаку беспилотника ВСУ на вокзал в Курске

Фото: Пресс-служба губернатора Курской области / РИА Новости

Россия решительно осуждает атаку беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на железнодорожный вокзал в Курске. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте министерства.

«Решительно осуждаем этот очередной бессмысленный террористический акт преступного киевского режима», — говорится в заявлении.

Захарова добавила, что, целясь в объект сугубо гражданской инфраструктуры и мирных жителей Курска, украинская сторона в прямом смысле слова нанесла удар по общей истории и памяти героев Великой Отечественной войны. Она напомнила, что здание вокзала было построено вместо полностью разрушенного бомбардировками Курского железнодорожного узла.

«Это — вокзал-памятник героям Курской дуги. Его стены цвета запекшейся крови солдат, спасших мир от фашизма», — заявила она.

Об атаке вокзала в Курске стало известно ранее 20 августа. Украинский беспилотник врезался в крышу здания, и она загорелась. По словам главы Курской области Романа Старовойта, пострадали пять человек, двое из них отказались от медицинской помощи. Следственный комитет России начал расследование по факту атаки.

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    Сергей Истомин
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