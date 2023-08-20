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18:49, 20 августа 2023Мир

Военный объяснил решение Нидерландов и Дании передать Украине F-16

Капитан Дандыкин: Нидерланды и Дания передают F-16 Украине с согласия США

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Решение Нидерландов и Дании передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители F-16 — это не договоренность с президентом Украины Владимиром Зеленским, а соглашение с США. Так в беседе с «Лентой.ру» объяснил действия стран военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Я хочу отметить, что это не Зеленский договорился, а американцы дали добро Нидерландам и Дании на то, чтобы они отдали истребители. Я думаю, что это будут б/у истребители из того, что у них есть. А американцы продадут Нидерландам и Дании очень дорогие самолеты, скорее всего, F-35 взамен», — поделился своим мнением Дандыкин.

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Ранее Зеленский после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что королевство поставит ВСУ 42 самолета F-16.

Минобороны Дании также сообщило о поставках F-16 для Киева. Однако это произойдет только после завершения тренировок украинских летчиков и выполнения остальных условий.

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    Варвара Кошечкина
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