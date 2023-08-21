Назван основной тип беспилотников ВСУ

Эксперт Подберезкин: количество кустарных беспилотников у ВСУ зашкаливает

Количество кустарных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) у Вооруженных сил Украины (ВСУ) зашкаливает. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Политолог отметил, что особенность современных военных действий — это массовое использование беспилотных изделий самого разного профиля.

Особенно выделяются коммерческие беспилотники, которые производятся не на государственных оборонных предприятиях, а порой в кустарных условиях Алексей Подберезкин директор Центра военно-политических исследований МГИМО

«Приспособиться к противоборству с кустарными беспилотниками можно, но для этого требуется время и дополнительный ресурс. Это та ситуация, когда новые средства вооруженной борьбы создают новые способы их использования, что происходит очень часто в условиях ведения военных действий», — сообщил Подберезкин.

По словам военного эксперта, современные беспилотники, как правило, делятся на легкие, средние и тяжелые по той нагрузке, которую они могут нести.

«Здесь нельзя говорить о некоем универсальном беспилотнике. Беспилотник может быть крошечный, и при этом он будет способен нести аппаратуру для разведывательной информации, систему связи и боеприпасы. А есть тяжелые беспилотники, которые не отличаются от легких истребителей-бомбардировщиков по своим внешним данным, по скоростным характеристикам и могут нести примерно такую же нагрузку», — заключил собеседник «Ленты.ру».

21 августа в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили беспилотник самолетного типа в городском круге Истра. Представители ведомства назвали произошедшее террористической атакой со стороны Украины.

