Стадион имени Исинбаевой переименовали

Стадион имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой в Махачкале переименовали

Легкоатлетический стадион в Махачкале имени двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой переименовали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановления правительства Республики Дагестан.

Теперь арена будет носить прежнее название «Труд». Стадион был переименован в честь Исинбаевой летом 2017 года.

12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Позднее на своей странице во «ВКонтакте» Исинбаева написала, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.

Высказывания спортсменки вызвали общественный резонанс. С критикой слов легкоатлетки выступил министр спорта России Олег Матыцин, а глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в Махачкале переименуют стадион, названный в ее честь.

