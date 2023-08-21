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18:45, 21 августа 2023Силовые структуры

«Объединение журналистов-расследователей» внесли в список нежелательных в России

Минюст внес в список нежелательных в РФ Conflict Intelligence Team и «Аллатра»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Минюст внес в список нежелательных в России организаций неправительственную организацию Conflict Intelligence Team («Сетевое объединение журналистов-расследователей») и Международное общественное движение «Аллатра». Об этом говорится на сайте ведомства.

Обе организации с Украины попали в перечень согласно федеральному закону «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» на основании решений первого заместителя генпрокурора России.

Надзорное ведомство признало Conflict Intelligence Team нежелательной организацией 10 августа. Согласно результатам проверки, проведенной Генпрокуратурой, деятельность Conflict Intelligence Team противоречит интересам России. По данным ведомства, авторы платформы, которая первоначально называлась War in Ukraine, собирали и публиковали информацию о Вооруженных силах России, в том числе персональные данные российских военных.

Создателями платформы оказались Руслан Карпук (признан иностранным агентом) и участники ФБК (признан иноагентом, экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). В настоящее время все они проживают за границей.

8 августа аналогичное решение было принято российской прокуратурой в отношении движения «Аллатра». «С начала специальной военной операции неправительственной организацией распространяется заведомо ложная информация, дискредитирующая Вооруженные силы Российской Федерации», — заявили в Генпрокуратуре.

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    Любовь Ширижик
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