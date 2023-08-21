Генерал МВД рассказал о самых распространенных наркотиках в России

Генерал-майор Смуров рассказал о самых распространенных наркотиках в России

В 2022 году удельный вес синтетических наркотиков в общей массе изымаемых наркотических средств в России составил более половины — 52 процента. О самых распространенных наркотиках в России во вторник, 22 августа, «Ленте.ру» рассказал первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России Кирилл Смуров.

«В последние годы сформировалась тенденция замещения традиционных наркотиков растительного происхождения на синтетические. В 2019 года удельный вес "синтетики" в общей массе изымаемых наркотических средств постепенно увеличивался: в 2019 году — 29,5 процента, 2020 год — 31,3 процента, 2021 год — 48,9 процента», — рассказал Смуров.

Он отметил, что в 2022 году по направленным в суд уголовным делам из незаконного оборота изъято 35,6 тонн наркотических средств. Для сравнения, в 2021 году было изъято 21,5 тонны.

Полное интервью с Кириллом Смуровым можно прочитать здесь

Ранее первый заместитель начальника ГУНК МВД России рассказал, что на прекращение преступной деятельности «Гидры» — крупнейшей площадки по продаже наркотиков в даркнете — у сотрудников правоохранительных органов ушло более пяти лет кропотливой работы.