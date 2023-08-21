Россиянам дали советы по хранению сбережений

Эксперт Диашов назвал невыгодным хранение всех сбережений в рублях

В период курсовых колебаний хранить все сбережения в российской валюте экономически невыгодно, рассказал «Известиям» гендиректор инвестиционной компании «Диалот», председатель комиссии по финансовым рынкам московского отделения «Опоры России» Егор Диашов.

Консерватизм россиян в вопросах накоплений эксперт назвал вполне объяснимым, однако напомнил, что в период турбулентности нужно обязательно диверсифицировать риски. Он посоветовал треть накоплений инвестировать в ценные бумаги, столько же –- в китайские юани, а остальное зафиксировать в рублях.

Согласно данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 68 процентов россиян хранят накопленное в российских рублях, 6 процентов предпочитают откладывать в долларах, а еще 4 процента — в евро. При этом каждый четвертый респондент заявил об отсутствии у него сбережений.

Ранее экономист Константин Церазов предложил защищаться от скачков курса инвестициями в акции или рублевыми депозитами. В свою очередь управляющий активами инвестиционной компании Cresco Finance Дмитрий Михеев рекомендовал обратить внимание на фондовый рынок, фьючерсы и золото, поскольку даже повышенные проценты по банковским вкладам, о которых объявили многие крупные кредитные организации, не гарантируют клиентам прибавки доходов.