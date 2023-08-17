Россиянам назвали способ защитить накопления при скачках курса рубля

Экономист посоветовал на фоне скачков курса рубля вложиться в акции и депозиты

Инвестиции в акции или рублевые депозиты в ситуации курсовых скачков могут оказаться эффективным инструментом защиты накоплений россиян от инфляции, рассказал «Газете.Ru» экономист Константин Церазов.

Согласно рекомендации эксперта, доходность золота (к концу года его долларовая цена вырастет лишь на 2,5 процента) с предложенными вариантами сравниться не может, поскольку драгметалл не генерирует регулярного дохода, как акции или облигации, а на его хранение также приходится тратить средства.

15 и 16 августа многие крупные российские банки из числа топ-30 повысили ставки по сберегательным вкладам до 11-13 процентов годовых. Произошло это после того, как на экстренном заседании совета директоров Банк России принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5 процента до 12 процентов.

Регулятор назвал причиной этого стремление вернуть инфляцию к четырем процентам в 2024 году и стабилизировать ее вблизи этой отметки в дальнейшем. Но определяющего влияния на курс рубля такой шаг не оказал. Расти он начал только на фоне достижения неформальных договоренностей российских властей с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, о которых сообщили СМИ.

Ранее экономист Михаил Беляев назвал лучшее время для покупки долларов. По его мнению, делать это нужно, когда рубль укрепился по отношению к американской валюте и не успел вернуться к ослаблению. Как считает руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов, курс доллара к концу августа может опуститься ниже отметки в 90 рублей.