Танки «Армата» доработают по результатам применения в СВО

Танк Т-14 «Армата» пообещали доработать с учетом применения в зоне СВО

Российский танк Т-14 «Армата» доработают по результатам применения машины в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

«Танк "Армата" несколько раз применялся в зоне боевых действий на Украине. По результатам применения в спецоперации машину сейчас дорабатывают», — сказал он, не уточнив, как модернизируют танк.

Танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» впервые представили на параде Победы в 2015 году. Машина с необитаемой башней получила орудие 2А82 калибра 125 миллиметров и современную систему управления огнем. Защищенность Т-14 обеспечивает композитное бронирование, динамическая защита «Малахит» и комплекс активной защиты «Афганит».

В июле ТАСС со ссылкой на источник в ОПК сообщал, что российская группировка войск «Юг» применяла «Армату» в ходе СВО. Он отметил, что несколько машин участвовали в бою.

В апреле Герой России, генерал-майор Сергей Липовой сообщил, что «Армату» используют в зоне СВО для опытной эксплуатации и обкатки в реальных условиях. По его словам, опытная эксплуатация выявит сильные и слабые стороны машины.

В том же месяце стало известно, что «Армату» применяли для ведения огня по украинским позициям.