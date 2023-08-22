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17:49, 22 августа 2023Спорт

Гвардиола перенес операцию

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перенес операцию на спине в Барселоне
Хосеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола. Фото: Kenjiro Matsuo / AFLO / Globallookpress.com

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перенес операцию на спине. Об этом сообщается на сайте команды.

По информации источника, 52-летний специалист долгое время жаловался на боли в спине. Он был успешно прооперирован в Барселоне, где продолжит восстановление. Ожидается, что Гвардиола вернется к своим обязанностям после сентябрьской международной паузы. Отмечается, что на время отсутствия его заменит ассистент Хуанма Лильо.

В июне The Guardian сообщил, что Гвардиола хочет уйти из спорта к 2032 году. Отмечается, что он собирается поработать со сборной. В «Манчестер Сити» Гвардиола планирует остаться до 2025 года.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда четырежды выигрывала АПЛ и стала победителем Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Испанец также дважды выигрывал главный еврокубковый турнир с «Барселоной» и стал четвертым тренером, кому удалось достичь такого результата.

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    Анастасия Борисова
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