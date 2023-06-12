Guardian: тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет завершить карьеру к 2032 году

Главный тренер клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обозначил сроки завершения карьеры. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, 52-летний специалист хочет уйти из спорта к 2032 году. Отмечается, что он передумал возглавлять итальянский клуб и собирается поработать со сборной. В «Манчестер Сити» Гвардиола планирует остаться до 2025 года.

23 ноября 2022 года в «Манчестер Сити» сообщили, что Гвардиола продлил контракт с клубом до лета 2025 года. Тогда он заявил, что ему хорошо и комфортно в команде.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда четырежды выигрывала АПЛ и стала победителем Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Испанец также дважды выигрывал главный еврокубковый турнир с «Барселоной» и стал четвертым тренером, кому удалось достичь такого результата.

