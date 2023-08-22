Риск передачи ВИЧ и гепатита уколовшейся шприцем в каршеринге девочке оценили

Инфекционист: уколовшаяся шприцем в каршеринге девочка могла заразиться ВИЧ

Уколовшаяся шприцем с мефедроном в автомобиле каршеринга девочка может заразиться ВИЧ или вирусным гепатитом, если в нем были их возбудители. Риск передачи этих заболеваний оценил инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с «Лентой.ру».

При этом у девочки есть шанс избежать заражения, поскольку инцидент был вовремя обнаружен, подчеркнул специалист.

«Я надеюсь, была проведена экстренная профилактика этих заболеваний. Вероятность заражения не высока, но присутствует», — заключил Вознесенский.

21 августа в Москве десятилетняя девочка укололась шприцем с неизвестной жидкостью. Экспертиза установила, что в шприце находился мефедрон.

После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ. В сервисе каршеринга, в автомобиле которого был оставлен шприц, сообщили о начале внутренней проверки. Также в компании введут новую систему рейтинга для точечной работы с нарушениями.