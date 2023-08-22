Бывший тренер сборной России ответил назвавшему кровавыми деньги КХЛ латышу

Тренер Крикунов заявил, что у хоккеиста Аболса нормальная зарплата в Швеции

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов ответил латвийскому нападающему шведского «Регле» Родриго Аболсу, который назвал деньги Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) кровавыми. Его слова приводит ТАСС.

«У него в Швеции нормальная зарплата. Плюс потом сразу начнется такое давление на отца [помощника главного тренера сборной Латвии], поэтому он так говорит», — заявил специалист. Он добавил, что в Латвии живут «нормальные ребята».

21 августа Аболс заявил, что не согласился бы играть за клубы КХЛ даже за десять миллионов долларов. Он подчеркнул, что ему неинтересно общаться с людьми, которые переезжают в Россию.

Аболс выступал в КХЛ за рижское «Динамо» в сезоне-2014/2015. В составе команды он провел 14 матчей и набрал пять очков.

