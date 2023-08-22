Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Торино
0:0
Завершен
Кальяри
Италия - Серия А|1-й тур
Алавес
4:3
Завершен
Севилья
Испания - Примера|2-й тур
Болонья
0:2
Завершен
Милан
Италия - Серия А|1-й тур
Кристал Пэлас
0:1
Завершен
Арсенал
Англия - Премьер-лига|2-й тур
Гранада
0:2
Завершен
Райо Вальекано
Испания - Примера|2-й тур
00:15, 22 августа 2023Спорт

Бывший тренер сборной России ответил назвавшему кровавыми деньги КХЛ латышу

Тренер Крикунов заявил, что у хоккеиста Аболса нормальная зарплата в Швеции

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов ответил латвийскому нападающему шведского «Регле» Родриго Аболсу, который назвал деньги Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) кровавыми. Его слова приводит ТАСС.

«У него в Швеции нормальная зарплата. Плюс потом сразу начнется такое давление на отца [помощника главного тренера сборной Латвии], поэтому он так говорит», — заявил специалист. Он добавил, что в Латвии живут «нормальные ребята».

21 августа Аболс заявил, что не согласился бы играть за клубы КХЛ даже за десять миллионов долларов. Он подчеркнул, что ему неинтересно общаться с людьми, которые переезжают в Россию.

Аболс выступал в КХЛ за рижское «Динамо» в сезоне-2014/2015. В составе команды он провел 14 матчей и набрал пять очков.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    В ЮАР пройдет саммит БРИКС. Что обсудят лидеры организации и какие страны могут пополнить ее ряды?

    Четыре человека погибли после экскурсии по подземным коллекторам в Москве

    19-летнюю дочь Хайди Клум засняли в купальнике на яхте

    В США заявили о подготовке Киева к сокращению военной помощи и победе Трампа

    Российские танкисты пресекли попытку штурма ВСУ в Новоселовском

    Трамп договорился об освобождении под залог

    Стало известно об изменении отношения бизнесменов к отцовству

    Бывший тренер сборной России ответил назвавшему кровавыми деньги КХЛ латышу

    Частицы ДНК ретровирусов назвали причиной развития деменции

    Минобороны сообщило о пресечении атаки украинских БПЛА в Крыму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости