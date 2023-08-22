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10:02, 22 августа 2023Наука и техника

В России усовершенствовали «тканевый пистолет» для сшивания ран

В России усовершенствовали устройство для сшивания ран в полевых условиях

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Ученые университета науки и технологий МИСИС совместно с коллегами из Главного военного клинического госпиталя (ГВКГ) имени Бурденко Минобороны России усовершенствовали «тканевый пистолет», который сшивает раны в четыре раза быстрее. Об этом в МИСИС рассказали «Газете.Ru».

Отмечается, что конструкция позволяет осуществлять ультразвуковую сшивку в очаге поражения, которая отсутствует у аналогичных устройств. В отличие от продуктов иностранных производителей, которые используют шприцы объемом до 10 миллилитров, российский образец поддерживает шприцы объемом 20-25 миллилитров.

В новой версии улучшили эргономику под задачи медицинского персонала, который работает на различных этапах медицинской эвакуации раненых. Устройство повысит качество медицинской помощи и ускорит ее оказание в рамках специализированной хирургической помощи и реабилитации при лечении обширных ран и на этапах эвакуации раненых. Площадкой для испытаний комплекса станет ГВКГ имени Бурденко.

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Вес модернизированного устройства снизился до 350 граммов, что позволяет работать с ним одной рукой. Новая версия позволит среднему медперсоналу и хирургам поставить на поток обработку ран до того, как пострадавших отправят на следующий этап оказания медицинской помощи. По мнению врачей ГВКГ имени Бурденко, устройство выполняет функции мобильной перевязочной станции, но не требует бинтов и повязок.

Одномоментное закрытие раневой поверхности и применение различных комбинаций лечебных компонентов стало возможным за счет внедрения запатентованной технологии нанесения специализированных гелевых композиций, которые производятся в промышленных масштабах. В их состав могут входить гемостатические, обезболивающие, антисептические, антибактериальные, антиоксидантные и ранозаживляющие препараты, а выбор состава зависит от состояния раны.

Ранее в августе стало известно, что специалисты Научно-исследовательского института (НИИ) стали успешно испытали противоосколочное одеяло «Эгида», которое задержало более 85 процентов осколков гранат Ф-1 и РГН.

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