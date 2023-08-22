В Госдуме назвали нерациональным запрет iPhone для россиян

Депутат Хинштейн заявил, что запрет iPhone для обычных россиян нерационален

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назвал запрет на использование iPhone для обычных россиян нерациональным. Его слова публикует Telegram-канал IT-комитета Госдумы.

«Я понимаю все уязвимости iPhone, но для меня он удобнее и функциональнее. Запреты касаются только служебного общения и передачи данных. Гаджеты Apple являются определенным источником информации», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что в случае, если гражданин не занят государственной службой или не работает на ключевых для страны производствах, то запрет использования гаджета нерационален. «Сегодня iPhone нет полноценной альтернативы с пользовательской точки зрения», — высказался Хинштейн.

1 августа стало известно о том, что ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, начал проверку iPhone и iPad на защищенность от слежки. Хинштейн назвал эту меру необходимой. Он также отметил, что невозможно гарантировать, что персональные данные, уходящие на серверы Apple, хранятся в безопасности.

В июле сообщалось, что сотрудникам нескольких российских министерств и ведомств, в числе которых оказались Минпромторг, Минтранс и Минпросвещения, запретили пользоваться техникой Apple в служебных целях. Также от устройств этого бренда решили отказаться в Минцифры.

