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14:40, 22 августа 2023Интернет и СМИ

В Госдуме назвали нерациональным запрет iPhone для россиян

Депутат Хинштейн заявил, что запрет iPhone для обычных россиян нерационален

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назвал запрет на использование iPhone для обычных россиян нерациональным. Его слова публикует Telegram-канал IT-комитета Госдумы.

«Я понимаю все уязвимости iPhone, но для меня он удобнее и функциональнее. Запреты касаются только служебного общения и передачи данных. Гаджеты Apple являются определенным источником информации», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что в случае, если гражданин не занят государственной службой или не работает на ключевых для страны производствах, то запрет использования гаджета нерационален. «Сегодня iPhone нет полноценной альтернативы с пользовательской точки зрения», — высказался Хинштейн.

1 августа стало известно о том, что ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, начал проверку iPhone и iPad на защищенность от слежки. Хинштейн назвал эту меру необходимой. Он также отметил, что невозможно гарантировать, что персональные данные, уходящие на серверы Apple, хранятся в безопасности.

В июле сообщалось, что сотрудникам нескольких российских министерств и ведомств, в числе которых оказались Минпромторг, Минтранс и Минпросвещения, запретили пользоваться техникой Apple в служебных целях. Также от устройств этого бренда решили отказаться в Минцифры.

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    Мария Большакова
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