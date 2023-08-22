Роднина отказалась поддержать переименование стадиона имени Исинбаевой

Роднина не поддержала переименование стадиона имени Елены Исинбаевой в Махачкале

Депутат Госдумы Ирина Роднина отказалась поддержать переименование стадиона имени двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой в Махачкале. Ее слова приводит Sport24.

«Лена навсегда останется в памяти российского спорта как рекордсмен, чемпионка Олимпиад и выдающийся атлет. Об этом нужно помнить всегда!» — заявила депутат.

При этом Роднина осудила высказывания экс-спортсменки. «В недавней ситуации Исинбаева выкручивалась как могла. Поэтому такое поведение вызвало такую реакцию у людей. В спорте есть правило — фейр-плей. Это правило в данной ситуации она нарушила», — добавила она.

12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Позднее на своей странице во «ВКонтакте» Исинбаева написала, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.

Высказывания спортсменки вызвали общественный резонанс. С критикой слов легкоатлетки выступил министр спорта России Олег Матыцин. Позднее стало известно, что Легкоатлетический стадион в Махачкале имени Исинбаевой переименовали. Теперь арена будет называться «Труд», это название она носила до 2017 года.