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13:28, 22 августа 2023Спорт

Роднина отказалась поддержать переименование стадиона имени Исинбаевой

Роднина не поддержала переименование стадиона имени Елены Исинбаевой в Махачкале

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Ирина Роднина отказалась поддержать переименование стадиона имени двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой в Махачкале. Ее слова приводит Sport24.

«Лена навсегда останется в памяти российского спорта как рекордсмен, чемпионка Олимпиад и выдающийся атлет. Об этом нужно помнить всегда!» — заявила депутат.

При этом Роднина осудила высказывания экс-спортсменки. «В недавней ситуации Исинбаева выкручивалась как могла. Поэтому такое поведение вызвало такую реакцию у людей. В спорте есть правило — фейр-плей. Это правило в данной ситуации она нарушила», — добавила она.

12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Позднее на своей странице во «ВКонтакте» Исинбаева написала, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.

Высказывания спортсменки вызвали общественный резонанс. С критикой слов легкоатлетки выступил министр спорта России Олег Матыцин. Позднее стало известно, что Легкоатлетический стадион в Махачкале имени Исинбаевой переименовали. Теперь арена будет называться «Труд», это название она носила до 2017 года.

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    Андрей Стрельцов
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