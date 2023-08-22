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13:06, 22 августа 2023Спорт

Бывший игрок сборной России рассказал о нападении Слуцкого на судью

Адамов рассказал, что в начале 2000-х Леонид Слуцкий ударил судью во время матча
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бывший игрок сборной России по футболу Роман Адамов рассказал о случае, когда тренер Леонид Слуцкий напал на судью во время матча. Слова спортсмена приводит Sport24.

Инцидент произошел в начале 2000-х во время матча «Олимпии» из Волгограда, которую возглавлял специалист, против «Светотехники». «Слуцкому было настолько обидно от собственного бессилия и от того, что прибивают его ребят, что он пошел за нас заступаться. И ударил этого судью правым боковым», — заявил Адамов.

До ноября 2022 года Слуцкий занимал пост главного тренера казанского «Рубина». Он работал в команде с 2019-го. Сообщалось, что специалист покинул ее по собственному желанию.

В 2015-2016 годах Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством команда прошла отбор на Евро-2016, однако на турнире сборная заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф.

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    Андрей Стрельцов
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