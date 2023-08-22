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19:26, 22 августа 2023Спорт

Валуев оценил переименование стадиона имени Исинбаевой

Депутат Валуев назвал нормальным то, что стадион имени Исинбаевой переименовали
Николай Валуев

Николай Валуев. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев оценил то, что стадион имени двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой в Махачкале был переименован. Его слова приводит Sport24.

Политик назвал событие нормальным, так как в России никогда не любили предательство. «Неважно, в каком виде и размере. Это результат ее слов и действий. Так реагирует наше общество», — заявил он. По мнению Валуева, публичные люди должны быть готовы расплачиваться за свои высказывания.

12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Позднее на своей странице во «ВКонтакте» Исинбаева написала, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.

После этого глава Дагестана Сергей Меликов выступил за то, чтобы переименовать стадион в Махачкале. Это произошло 21 августа. Теперь арена будет называться «Труд», это название она носила до 2017 года.

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    Анастасия Борисова
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