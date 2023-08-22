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12:41, 22 августа 2023Экономика

Россиян предупредили о существенном подорожании электронных сигарет

Mash: осенью 2023-го электронные сигареты в России подорожают на 30%

Фото: Mariia Masich / Shutterstock / Fotodom

Осенью в России существенно подорожают вейпы. О 30-процентном росте цен на электронные сигареты предупреждает Telegram-канал Mash.

Причиной подорожания станет подорожавшие евро и доллар, а также сложности с логистикой. По сравнению с весенним уровнем, стоимость вейпов уже поднялась на десять процентов, так как самые популярные модели везут из-за границы, покупая за валюту.

Кроме того, таможенники стали тщательнее проверять грузы с никотиносодержащей продукцией: они сверяют позиции и активнее проверяют сертификаты на товары. Как отмечают представители рынка, контроль за ввозом электронных сигарет усилился из-за ужесточения закона за продажу продукции несовершеннолетним. Многим импортерам приходится ввозить небольшие партии вейпов из опасений ареста продукции, рейдов и штрафов.

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Счетная палата (СП) предложила обложить ввоз вейпов и айкосов таможенной пошлиной. По аналогии со сбором с импорта кальянов и курительных трубок, ее величина составит 13 процентов. Таким образом в СП хотят выровнять тарифное обложение для никотиносодержащей продукции и дополнительно собрать в бюджет 4,5 миллиарда рублей в год.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи электронных сигарет лицам моложе 18 лет. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон был разработан для защиты здоровья молодежи.

Также с 1 марта 2024 года вступит в силу запрет продажи вейпов с ароматизаторами. Ограничения затронут электронные сигареты с фруктовыми, овощными, пряными, сладкими и витаминными вкусовыми добавками. Кроме того, продавцы не смогут реализовывать электронные вейпы, содержащие солевой никотин.

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    Вячеслав Агапов
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