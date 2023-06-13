В России предложили ввести таможенную пошлину на вейпы

«Известия»: счетная палата захотела ввести таможенную пошлину 13 процентов на вейпы

Счетная палата (СП) предложила ввести ввозную таможенную пошлину на вейпы и айкосы равную той, что сегодня действует для кальянов и курительных трубок — 13 процентов. Сейчас за ввоз электронных сигарет такого сбора не существует вовсе. Об этом пишут «Известия».

Таким образом в СП хотят выровнять тарифное обложение для никотиносодержащей продукции. Аудиторы ведомства считают, что это позволит получить дополнительные поступления в казну в размере 4,5 миллиардов рублей в год.

Однако, как считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский, скорее эта инициатива обусловлена не желанием пополнить бюджет, а выступает продолжением политики правительства по ограничению распространения табачной и с ней связанной продукцией. «В масштабе госказны цифра в 4,5 миллиарда рублей не выглядит существенной», — отметил эксперт.

Врач психиатр-нарколог высшей категории, главный врач клиники «Зависимость 24» Алексей Казанцев выразил опасение, что повышение пошлины приведет к подорожанию вейпов, а, значит, и появлению низкопробного контрафакта. По его мнению, при таком развитии событий качество электронных сигарет станет хуже, они начнут чаще взрываться, а количество содержащихся в них токсических веществ существенно вырастет. Но курить при этом россияне меньше не станут.

Ранее сообщалось, что мужчина получил тяжелые ожоги после взрыва электронной сигареты у него в кармане брюк. Пострадавшему потребовалось несколько операций, в том числе пересадка кожи, а всего он провел в больнице две недели.