Разработки отечественных процессоров продадут с молотка

«Ъ»: права на разработки и патенты процессоров «Байкал» выставили на торги

Имущество создателя «Байкал Электроникс», обанкротившегося АО «Т-Платформы», выставили на торги. Вместе с материальными активами с молотка уйдут права на разработки и патенты разработчика отечественных процессоров, сообщает «Коммерсантъ».

Помимо результатов интеллектуальной деятельности (РИД), которые используют в разработке и производстве интегральных микропроцессоров «Байкал-М», материнских плат, комплектующих для ноутбуков и серверов и другой электроники, на продажу выставлено имущество и ценные бумаги компании. Все имущество фирмы оценили в 484 миллиона рублей.

Микропроцессоры «Байкал-М» начали выпускать в 2016 году, производила отечественные компоненты для «Т-Платформы» тайваньская TSMC. В 2021 году компания анонсировала новые линейки «Байкал-M2», «Байкал-L» и «Байкал-S2», однако из-за проблем с заказами в Тайване после начала спецоперации на Украине выпуск российских процессоров прекратился.

Текущие владельцы «Байкал Электроникс» заявили, что не претендуют на интеллектуальную собственность, так как ее продажа «поможет росту числа продуктов на процессорах Baikal». Другие участники рынка сомневаются в ценности разработок, так как их технологии уже устарели и найти знакомых с ними специалистов будет проблематично. Легче разработать продукт заново, чем пытаться адаптировать имеющиеся разработки под собственные нужды, объяснил топ-менеджер российского дизайн-центра.

С начала 2023 года чипы от «Байкал Электроникс» подорожали в два раза из-за повышенного спроса и сложностей с производством новых партий. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, из-за нехватки оборудования не удается нарастить выпуск российских компьютеров и серверов.