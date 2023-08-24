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09:35, 24 августа 2023Экономика

Разработки отечественных процессоров продадут с молотка

«Ъ»: права на разработки и патенты процессоров «Байкал» выставили на торги

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Имущество создателя «Байкал Электроникс», обанкротившегося АО «Т-Платформы», выставили на торги. Вместе с материальными активами с молотка уйдут права на разработки и патенты разработчика отечественных процессоров, сообщает «Коммерсантъ».

Помимо результатов интеллектуальной деятельности (РИД), которые используют в разработке и производстве интегральных микропроцессоров «Байкал-М», материнских плат, комплектующих для ноутбуков и серверов и другой электроники, на продажу выставлено имущество и ценные бумаги компании. Все имущество фирмы оценили в 484 миллиона рублей.

Микропроцессоры «Байкал-М» начали выпускать в 2016 году, производила отечественные компоненты для «Т-Платформы» тайваньская TSMC. В 2021 году компания анонсировала новые линейки «Байкал-M2», «Байкал-L» и «Байкал-S2», однако из-за проблем с заказами в Тайване после начала спецоперации на Украине выпуск российских процессоров прекратился.

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Текущие владельцы «Байкал Электроникс» заявили, что не претендуют на интеллектуальную собственность, так как ее продажа «поможет росту числа продуктов на процессорах Baikal». Другие участники рынка сомневаются в ценности разработок, так как их технологии уже устарели и найти знакомых с ними специалистов будет проблематично. Легче разработать продукт заново, чем пытаться адаптировать имеющиеся разработки под собственные нужды, объяснил топ-менеджер российского дизайн-центра.

С начала 2023 года чипы от «Байкал Электроникс» подорожали в два раза из-за повышенного спроса и сложностей с производством новых партий. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, из-за нехватки оборудования не удается нарастить выпуск российских компьютеров и серверов.

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    Вячеслав Агапов
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