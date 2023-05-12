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09:32, 12 мая 2023Экономика

Российские процессоры подорожали в два раза

Российские процессоры от МЦСТ и «Байкал Электроникс» подорожали в два раза с начала года

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

С начала года стоимость российских процессоров от производителей МЦСТ и «Байкал Электроникс» резко выросла из-за повышенного спроса и сложности с производством новых партий. Об этом со ссылкой на участников рынка и данные ретейлеров пишет «Коммерсантъ».

По оценке гендиректора «Норси-Транс» (производит серверы и системы хранения данных) Сергея Овчинникова, в среднем такие чипы подорожали в два раза. На сайте компьютерного магазина «Чип и Дип» цена на процессоры от «Байкал Электроникс» BE-T1000 выросла на 55 процентов, до 8,9 тысячи рублей, однако ретейлер распродает старые запасы.

Гендиректор компании «Промобит» (производит серверы и системы хранения данных) Максим Копосов подтвердил рост цен на все линейки российских процессоров, не уточнив их размер. Он добавил, что все больше производителей используют отечественные чипы, так что спрос неизбежно растет. В то же время он признал, что чаще всего речь идет об анонсах и опытных образцах, наладить массовый выпуск не получается именно из-за нехватки процессоров.

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Выпуск процессора Baikal T1000 (топологическая норма 28 нанометров) начался в 2016 году на мощностях тайваньского производителя TSMC. Сразу после начала спецоперации на Украине компания отказалась от сотрудничества с российскими партнерами. Однако представитель производителя электроники F+ tech отметил, что Baikal T1000 нельзя использовать для высокопроизводительной техники, для его производства необязательно нужны передовые фабрики на Тайване.

Проблемы с оборудованием на российских процессорах из-за их нехватки признал в декабре прошлого года глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, по итогам года можно было бы выпустить значительно больше компьютеров и серверов, но получить заказанные партии не удалось.

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Платон Щукин
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