Дочь Резцовой ответила на вопрос о предательстве из-за смены гражданства

Виролайнен заявила, что не считает себя предательницей из-за смены гражданства

Биатлонистка Дарья Виролайнен ответила на вопрос о предательстве из-за смены спортивного гражданства с российского на финское. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Спортсменка заявила, что не считает себя предательницей, так как переехала в Финляндию с детьми еще в 2016 году. «Надеюсь, что люди с пониманием отнесутся. У меня появился еще один шанс проявить себя на международной арене, хочу его использовать», — рассказала дочь трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

Виролайнен получила право выступать за Финляндию на международных турнирах 18 августа. Она отобралась в национальную сборную по результатам квалификационных соревнований. Спортсменка получила финское гражданство в 2021.

Виролайнен — бывший член женской сборной России по биатлону. В ее активе два серебра этапов Кубка мира и бронза чемпионата Европы по биатлону 2014 года.