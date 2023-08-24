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20:35, 24 августа 2023Спорт

Стали известны соперники Рублева и Медведева в первом круге US Open

Российские теннисисты узнали соперников по первому кругу US Open-2023

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Стали известны соперники российских теннисистов в первом круге US Open 2023 года. Об этом сообщается в официальном аккаунте турнира в соцсети X (бывший Twitter).

Первая ракетка России, чемпион US Open-2021 Даниил Медведев встретится с венгром Аттилой Балажем. Андрей Рублев, занимающий восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сразится с финном Эмилем Руусувуори (56-я ракетка мира). Расположившийся на 11-й строчке рейтинга Карен Хачанов сыграет с американцем Майклом Ммо (94-е место).

19 июля глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о выдаче виз российским игрокам для участия в US Open 2023 года. «С выступлением на US Open проблем возникнуть не должно, все выступят, кто захочет. На данный момент нам никто из наших теннисистов не жаловался, о каких-то проблемах не сообщал», — заявил функционер.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. При этом россияне продолжают выступать на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.

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    Ксения Курашкина
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