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13:14, 25 августа 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Пригожиным

Песков: президент Путин в последнее время не встречался с Пригожиным
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин в последнее время не встречался с бизнесменом Евгением Пригожиным в Кремле. Об этом, отвечая на вопрос журналистов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Песков отрицательно ответил на вопрос о том, проводил ли Путин в Кремле встречу с главой ЧВК.

Последний раз, согласно официальным данным, Путин встречался с Пригожиным в Кремле после мятежа. Встреча состоялась 29 июня — спустя пять дней. Президент рассказал, что на встрече он предложил представителям ЧВК несколько вариантов трудоустройства, а также дал оценку мятежу, подчеркнув, что сожалеет о событиях 24 июня.

23 августа самолет Embraer, который выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области. На его борту находились семь пассажиров и три члена экипажа, никого спасти не удалось. Среди пассажиров числился Пригожин, а также ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. По одной из версий следствия, в отсеке шасси самолета могла быть бомба.

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    Анастасия Шейкина
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