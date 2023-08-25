Глава RFEF ответил на вопрос об увольнении из-за поцелуя футболистки на ЧМ
Глава испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес ответил на вопрос об увольнении из-за инцидента с поцелуем спортсменки на чемпионате мира среди женщин 2023 года. Об этом сообщает Marca.
«Я совершил ошибку, и сейчас не самое подходящее время для подобного жеста. Но неужели все настолько серьезно, что я должен уйти? Я не собираюсь уходить в отставку», — заявил Рубиалес. Он добавил, что будет бороться за свой пост до конца.
Ранее 24 августа Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении Рубиалеса из-за инцидента на турнире. Позднее бывшая футболистка сборной Испании по футболу Ана Ромеро призвала его покинуть федерацию.
На церемонии награждения Рубиалес надел на капитана сборной Испании Хенивер Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы. Это вызвало критику со стороны СМИ и испанских политиков. После скандала Рубиалес извинился и заявил, что сделал это без злого умысла.