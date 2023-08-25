Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
Сегодня
17:30 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|6-й тур
Факел
Сегодня
20:00 (Мск)
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|6-й тур
Лас-Пальмас
Сегодня
20:30 (Мск)
Реал Сосьедад
Испания - Примера|3-й тур
Аль-Фатех
Сегодня
21:00 (Мск)
Аль-Наср
Саудовская Аравия - Про лига|3-й тур
Челси
Сегодня
22:00 (Мск)
Лутон Таун
Англия - Премьер-лига|3-й тур
Сельта
Сегодня
22:30 (Мск)
Реал Мадрид
Испания - Примера|3-й тур
14:49, 25 августа 2023Спорт

Глава RFEF ответил на вопрос об увольнении из-за поцелуя футболистки на ЧМ

Рубиалес заявил, что не собирается уходить в отставку из-за поцелуя футболистки
Луис Рубиалес

Луис Рубиалес. Фото: Juan Medina / Reuters

Глава испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес ответил на вопрос об увольнении из-за инцидента с поцелуем спортсменки на чемпионате мира среди женщин 2023 года. Об этом сообщает Marca.

«Я совершил ошибку, и сейчас не самое подходящее время для подобного жеста. Но неужели все настолько серьезно, что я должен уйти? Я не собираюсь уходить в отставку», — заявил Рубиалес. Он добавил, что будет бороться за свой пост до конца.

Ранее 24 августа Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении Рубиалеса из-за инцидента на турнире. Позднее бывшая футболистка сборной Испании по футболу Ана Ромеро призвала его покинуть федерацию.

На церемонии награждения Рубиалес надел на капитана сборной Испании Хенивер Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы. Это вызвало критику со стороны СМИ и испанских политиков. После скандала Рубиалес извинился и заявил, что сделал это без злого умысла.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    В ФРГ заявили о следе с Украины в подрыве «Северных потоков»

    Глава RFEF ответил на вопрос об увольнении из-за поцелуя футболистки на ЧМ

    Медведев «анонсировал» триллер с Трампом и Байденом «Заключенные против зомби»

    На самолет «Партизан» захотели установить российский двигатель

    Американский рэпер получил удар ножом в спортзале

    Глава Запорожской области заявил о полном разрушении села Работино в ходе боев

    Мощный пожар на пляже в Краснодарском крае попал на видео

    Путин подписал указ о присяге добровольцев и бойцов теробороны

    В Москве протестировали систему электронного голосования

    Германию обвинили в отказе от мер защиты «Северных потоков»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости