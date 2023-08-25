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13:20, 25 августа 2023Россия

Перед крушением Пригожина просили вызвать в суд по делу об отравлении детей

Mash: перед крушением Пригожина хотели вызвать в суд по делу об отравлении детей

Фото: Лев Бородин / ТАСС

Перед крушением самолета Embraer Legacy 600 в Тверской области бизнесмена Евгения Пригожина хотели вызвать в суд по делу о массовом отравлении детей в московских детских садах и школах в декабре 2018 года. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Как пишет издание, о вызове Пригожина на заседание просили родители потерпевших, а также ходатайствовало обвинение. Бизнесмена подозревали в причастности к отравлениям, так как его компания «Конкорд» занималась поставкой питания в школы и детские сады. Однако суд не увидел смысла в присутствии главы компании.

Массовое отравление детей в столичных образовательных учреждениях произошло в конце декабря 2018 года. Как сообщала руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева, дети пострадали из-за зараженного творога, произведенного на липецком молочном комбинате «ЧаплыгинМолоко».

Как пишет Mash, завод поставлял свою продукцию в столичные школы и детсады через группу компаний Пригожина. В ходе следствия были задержаны директор комбината «ЧаплыгинМолоко» Константин Фетисов и начальник лаборатории Нина Татаринова. Дело дошло до суда, но было возвращено для уточнения в прокуратуру.

Слушания возобновились в апреле 2022 года. Следователи продолжили проводить допросы и изымать документацию, в том числе у компании «Конкорд».

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Вечером 23 августа стало известно о крушении бизнес-джета Embraer в районе поселка Куженкино Тверской области. На борту находились десять человек, в том числе Пригожин и ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. Выживших в авиакатастрофе нет.

В качестве причин крушения рассматривается ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. По одной из версий, в отсек шасси самолета могла быть заложена бомба.

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    Константин Лысяков
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