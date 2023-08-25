Названы преимущества групповых тренировок перед индивидуальными

Журналисты TechInsider назвали преимущества групповых тренировок перед индивидуальными. Об этом сообщается на сайте издания.

По информации Университета Западного Онтарио в Канаде, обучение с другими превращает процесс в социальный опыт, а не в рутинную работу. По их мнению, это является важным мотивирующим фактором. Отмечается, что из-за этого интенсивность тренировок улучшается на 200 процентов.

Кроме того, в группе люди могут выполнять упражнения высокой интенсивности, чувствуя меньше усталости. Тренер на групповых занятиях также может помочь создать ощущение единения.

19 августа терапевт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Иван Носков назвал развлекательную альтернативу занятиям фитнесом. Носков посоветовал заниматься танцами, так как это безнагрузочные пассивные движения в суставах.